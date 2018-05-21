В сирийском Хомсе обнаружены склады боевиков с натовским оружием

Склады с оружием, произведенном в странах Североатлантического альянса, обнаружены в Сирии. Боеприпасы найдены в восточных районах провинции Хомс. Эти территории совсем недавно освободили от боевиков, сейчас там работают саперы российского центра по примирению враждующих сторон совместно с правительственными силами САР.

Во всех населенных пунктах на востоке провинции Хомс сейчас работают сирийские саперы. Сюда уже начали возвращаться мирные жители. В центре городов и деревень уже безопасно, но окрестности этих населенных пунктов еще таят страшные сюрпризы. Здесь можно встретить огромное количество снарядов, мин, гранат и боевой техники, как правило, кустарного производства.



Здесь находился один из многочисленных заводов по изготовлению самодельных боеприпасов. Всюду валяются болванки, мелкие болты, гайки. Они должны были использоваться в качестве поражающих элементов. Точность самодельных минометов и гаубиц крайне невысока, но боевики применяли эту технику для атак мирных кварталов Хомса и окрестных деревень.



Все подобные мини-заводы были неплохо оснащены. Из автомастерских боевики перевезли токарные и фрезерные станки, у которых с утра до вечера трудились согнанные с округи рабочие, находившиеся на положении рабов. Чтобы сирийская армия не обнаружила в прямом смысле этого слова подпольные производства, они были спрятаны на самых нижних этажах, в подвалах.



К каждому такому мини-заводу вели подземные ходы. Под обстрелами боевики именно по ним боеприпасы доставлялись на передовые позиции. Командный пункт боевиков находился в горе. На протяжении нескольких лет тут были вырыты ходы. Здесь же были оборудованы склады с оружием и боеприпасами. До сих пор аккуратно, метр за метром, саперы продолжают исследовать эти глубокие норы в поисках мин-ловушек. Покидавшие Хомс боевики, согласно договоренностям, передали карту минных полей, но им большого доверия нет.



Многие из подземных помещений укреплены бетоном, там даже стены побелены, а пол устелен мраморной плиткой. Строительством занимались пленные — согнанные с округи мужчины. Содержали их боевики в специально созданных тюремных камерах. Только в одном подземелье жили 150 рабов. Рядом с тюремным блоком располагались и склады с оружием, но уже не кустарного производства, а изготовленного в западных странах.



Андрей Некипелов, представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «В одном из населенных пунктов провинции Хомс находился контрольно-наблюдательный пункт запрещенной в России экстремистской группировки „Джебхат ан-Нусра“. Здесь большое количество противогазов, оружия иностранного производства, в частности ПТУР TOW-2».



Боевики могли бы здесь держать оборону не один месяц, а то и год, но благодаря переговорам, проведенным при посредничестве российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, удалось достичь соглашения о выводе экстремистов из анклава.



Андрей Некипелов: «„Джеюхат ан-Нусра“ хотела здесь задержаться надолго, но мы вывели из этой зоны порядка 35 тысяч человек, из них почти 15 тысяч боевиков. Все эти люди убыли в провинцию Идлиб».



Трофеи, оставленные боевиками, достались сирийской армии. Это десятки минометов, пушек, а также несколько единиц танков и БМП, которые уже заняли место на временной стоянке у военного артиллерийского училища в Хомсе. Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, также здесь обнаружено огромное количество боеприпасов, изготовленных в западных странах. На них стоит маркировка Германии и США. Сирийские военные все это оружие намерены уничтожить.