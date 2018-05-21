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    В Подмосковье в отремонтированной за 30 миллионов школе обвалился потолок: фото

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    • Фото: Николай Кузнецов / vk.com
    В Подмосковье в отремонтированной за 30 миллионов школе обвалился потолок: фото

    В Подмосковье в отремонтированной за 30 миллионов школе обвалился потолок: фото

    В Подмосковье в отремонтированной за 30 миллионов школе обвалился потолок: фото
  • Фото: Николай Кузнецов / vk.com

    • Подмосковные сыщики выясняют обстоятельства ЧП в средней школе №2 города Ступино.

    Прямо во время урока в классе обвалился потолок. К счастью, в результате ЧП никто из детей не пострадал.

    При этом в подмосковном управлении СК отметили, что только в феврале 2017 года в школе завершился капитальный ремонт. Он обошелся в более чем 30 млн рублей.

    На место происшествия выехала следственная группа. Организована доследственная проверка.

    В Подмосковье в отремонтированной за 30 миллионов школе обвалился потолок: фото. Московская область, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    В Подмосковье в отремонтированной за 30 миллионов школе обвалился потолок: фото. Московская область, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    В Подмосковье в отремонтированной за 30 миллионов школе обвалился потолок: фото. Московская область, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    В Подмосковье в отремонтированной за 30 миллионов школе обвалился потолок: фото. Московская область, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    В Подмосковье в отремонтированной за 30 миллионов школе обвалился потолок: фото. Московская область, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    В Подмосковье в отремонтированной за 30 миллионов школе обвалился потолок: фото. Московская область, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


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