В Подмосковье в отремонтированной за 30 миллионов школе обвалился потолок: фото

Подмосковные сыщики выясняют обстоятельства ЧП в средней школе №2 города Ступино.
Прямо во время урока в классе обвалился потолок. К счастью, в результате ЧП никто из детей не пострадал.
При этом в подмосковном управлении СК отметили, что только в феврале 2017 года в школе завершился капитальный ремонт. Он обошелся в более чем 30 млн рублей.
На место происшествия выехала следственная группа. Организована доследственная проверка.
При этом в подмосковном управлении СК отметили, что только в феврале 2017 года в школе завершился капитальный ремонт. Он обошелся в более чем 30 млн рублей.
На место происшествия выехала следственная группа. Организована доследственная проверка.
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