В Волгограде помощник прокурора спасла шестилетнюю девочку от отчима-педофила

В Волгограде возбудили уголовное дело против мужчины, которого обвиняют в сексуальном насилии над шестилетней падчерицей.
Отчима-педофила арестовали после того, как его падчерица сбежала из дома. Утром 18 мая шестилетнюю девочку случайно заметила у обочины старший помощник прокурора Тракторозаводского района Анна Курышева. Девочка искала маму, и женщина предложила отвести ее домой, однако малышка отказалась.
Тогда сотрудница прокуратуры решила передать ребенка в отделение по делам несовершеннолетних. По пути девочка рассказала ей, что боится отчима, который постоянно бьет ее. Кроме того, из разговора с ребенком Курышева поняла, что девочка не раз подвергалась действиям сексуального характера. Пожаловаться матери она не могла, так как отчим угрожал убить ее за это.
В полиции с ребенком поговорил психолог, после этой беседы 35-летнего педофила задержали. Сейчас против него возбуждено уголовное дело о насилии над несовершеннолетним. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, передает РИА Новости.
Тогда сотрудница прокуратуры решила передать ребенка в отделение по делам несовершеннолетних. По пути девочка рассказала ей, что боится отчима, который постоянно бьет ее. Кроме того, из разговора с ребенком Курышева поняла, что девочка не раз подвергалась действиям сексуального характера. Пожаловаться матери она не могла, так как отчим угрожал убить ее за это.
В полиции с ребенком поговорил психолог, после этой беседы 35-летнего педофила задержали. Сейчас против него возбуждено уголовное дело о насилии над несовершеннолетним. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, передает РИА Новости.
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