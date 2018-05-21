Японец погиб при попытке в пятый раз покорить Эверест

Два альпиниста — из Японии и Македонии — погибли при попытке покорить Эверест.

Происшествия с двумя альпинистами случились с разницей в сутки. 20 мая при восхождении на Эверест погиб 63-летний македонец Георгий Петков.



21 мая был найден мертвым в одном из лагерей на склоне Эвереста 35-летний японский альпинист Нобукадзу Курики, который уже несколько раз ранее пытался покорить эту вершину. Так, при попытке восхождения в 2012 году японец потерял девять пальцев рук. Ставшее для него смертельным восхождение стало пятым по счету.



По данным местных СМИ, японец совершал восхождение в одиночку, без проводников. На днях Курики написал в Facebook, что находится на высоте 7400 метров. Также он пожаловался на кашель и простуду.

