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    Премьера остросюжетного сериала «Мост» — сегодня на НТВ. НТВ, премьера, сериалы, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПремьера остросюжетного сериала «Мост» — сегодня на НТВ

    Премьера остросюжетного сериала «Мост» — сегодня на НТВ

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    Премьера остросюжетного сериала «Мост» — сегодня на НТВ

    Премьера остросюжетного сериала «Мост» — сегодня на НТВ

    Премьера остросюжетного сериала «Мост» — сегодня на НТВ

      Сегодня вечером на НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Мост». Это российская адаптация известного шведско-датского детектива.

      Согласно сюжету, на мосту между Нарвой и Ивангородом найдено тело женщины. Полицейские Эстонии и России начинают совместное расследование.

      Главные роли в картине исполнили Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков. Вместе им предстоит расследовать серию хорошо продуманных и подготовленных преступлений, у которых, как выясняется, один скрытый мотив.

      смотреть21 мая на НТВ — премьера российской адаптации знаменитого шведско-датского детектива «Мост»
      21 мая на НТВ — премьера российской адаптации знаменитого шведско-датского детектива «Мост»
      Зрителям предстоит наблюдать за противостоянием двух героев и, конечно, поисками преступников. Смотрите сериал «Мост» сегодня в 21:30 на НТВ.

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