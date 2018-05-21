смотреть 21 мая на НТВ — премьера российской адаптации знаменитого шведско-датского детектива «Мост»

Согласно сюжету, на мосту между Нарвой и Ивангородом найдено тело женщины. Полицейские Эстонии и России начинают совместное расследование.Главные роли в картине исполнили Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков. Вместе им предстоит расследовать серию хорошо продуманных и подготовленных преступлений, у которых, как выясняется, один скрытый мотив.Зрителям предстоит наблюдать за противостоянием двух героев и, конечно, поисками преступников.