Сегодня вечером на НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Мост». Это российская адаптация известного
шведско-датского детектива.
Согласно сюжету, на мосту между Нарвой и Ивангородом найдено тело женщины. Полицейские Эстонии и России начинают совместное расследование.
Главные роли в картине исполнили Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков. Вместе им предстоит расследовать серию хорошо продуманных и подготовленных преступлений, у которых, как выясняется, один скрытый мотив.
Зрителям предстоит наблюдать за противостоянием двух героев и, конечно, поисками преступников. Смотрите сериал «Мост» сегодня в 21:30 на НТВ.
Главные роли в картине исполнили Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков. Вместе им предстоит расследовать серию хорошо продуманных и подготовленных преступлений, у которых, как выясняется, один скрытый мотив.
Зрителям предстоит наблюдать за противостоянием двух героев и, конечно, поисками преступников. Смотрите сериал «Мост» сегодня в 21:30 на НТВ.
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