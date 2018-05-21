Названо самое частое нарушение ПДД на Крымском мосту

Самым распространенным нарушением правил дорожного движения на Крымском мосту за пять дней работы переправы стали остановки для селфи.
Как говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост», которое оказалось в распоряжении РБК, чаще всего водители останавливаются, чтобы сфотографироваться на арочном пролете и на въезде с Таманского берега.
Сотрудники ДПС напоминают, что таким образом автомобилисты создают аварийную обстановку.
Накануне на Крымском мосту был побит новый рекорд дорожного трафика. По автотрассе проехали более 23,1 тысяч машин в обе стороны, что на 2 тысячи больше, чем в день ее открытия.
Церемония открытия автодорожной части Крымского моста состоялась 15 мая. Девятнадцатикилометровый Крымский мост стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью нашей страны. Движение через переправу открыл президент России Владимир Путин, преодолевший мост за рулем «КамАЗа». Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие планируется на 2019 год.
Сотрудники ДПС напоминают, что таким образом автомобилисты создают аварийную обстановку.
Накануне на Крымском мосту был побит новый рекорд дорожного трафика. По автотрассе проехали более 23,1 тысяч машин в обе стороны, что на 2 тысячи больше, чем в день ее открытия.
Церемония открытия автодорожной части Крымского моста состоялась 15 мая. Девятнадцатикилометровый Крымский мост стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью нашей страны. Движение через переправу открыл президент России Владимир Путин, преодолевший мост за рулем «КамАЗа». Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие планируется на 2019 год.
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