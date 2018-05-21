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    Роскомнадзор блокирует 80 VPN-сервисов из-за Telegram

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    Роскомнадзор блокирует 80 VPN-сервисов из-за Telegram

    Роскомнадзор блокирует 80 <nobr>VPN-сервисов</nobr> <nobr>из-за</nobr> Telegram

    Роскомнадзор блокирует сервисы, которые используются для обеспечения доступа к Telegram.

    Интерес россиян к VPN и прокси-сервисам резко вырос на фоне попыток заблокировать Telegram. Как пишет «Коммерсантъ», у некоторых сервисов число платных подписчиков за месяц увеличилось десять раз.

    В связи с этим Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к 80 сервисам VPN и прокси, которые специально использовались для обеспечения доступа к Telegram. Еще 10 сервисов позднее были разблокированы, так как перестали давать возможность обойти блокировку мессенджера.

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    Напомним, в середине апреля суд принял решение о блокировке Telegram на территории России. Это произошло после отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

    А в начале мая в Роскомнадзоре сообщили, что заблокировали около 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, которые предоставляли доступ к мессенджеру.

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