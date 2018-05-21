Роскомнадзор блокирует 80 VPN-сервисов из-за Telegram

Роскомнадзор блокирует сервисы, которые используются для обеспечения доступа к Telegram.
Интерес россиян к VPN и прокси-сервисам резко вырос на фоне попыток заблокировать Telegram. Как пишет «Коммерсантъ», у некоторых сервисов число платных подписчиков за месяц увеличилось десять раз.
В связи с этим Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к 80 сервисам VPN и прокси, которые специально использовались для обеспечения доступа к Telegram. Еще 10 сервисов позднее были разблокированы, так как перестали давать возможность обойти блокировку мессенджера.
Напомним, в середине апреля суд принял решение о блокировке Telegram на территории России. Это произошло после отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.
А в начале мая в Роскомнадзоре сообщили, что заблокировали около 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, которые предоставляли доступ к мессенджеру.
В связи с этим Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к 80 сервисам VPN и прокси, которые специально использовались для обеспечения доступа к Telegram. Еще 10 сервисов позднее были разблокированы, так как перестали давать возможность обойти блокировку мессенджера.
Напомним, в середине апреля суд принял решение о блокировке Telegram на территории России. Это произошло после отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.
А в начале мая в Роскомнадзоре сообщили, что заблокировали около 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, которые предоставляли доступ к мессенджеру.
Комментарии