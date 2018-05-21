Смертельный прыжок парашютистов в Татарстане сняли на видео

Следователи изучают видео группового прыжка парашютистов в Татарстане, в результате которого погибли двое спортсменов.
Трагедия произошла 19 мая, но видеокадры случившегося обнародовали только сегодня.
По предварительным данным, семеро спортсменов выполняли свободное падение с высоты 4 тысяч до 1,6 тысячи метров. Когда они начали раскрывать парашюты, один из спортсменов влетел в уже раскрывшийся парашют другого. От удара оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте.
После приземления парашютистам пытались помочь медики, но спасти спортсменов не удалось. Один из них скончался в карете скорой помощи, второй умер спустя несколько часов в больнице.
По словам работников аэроклуба, погибшие были опытными спортсменами — на счету каждого было не менее 600 прыжков.
По предварительным данным, семеро спортсменов выполняли свободное падение с высоты 4 тысяч до 1,6 тысячи метров. Когда они начали раскрывать парашюты, один из спортсменов влетел в уже раскрывшийся парашют другого. От удара оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте.
После приземления парашютистам пытались помочь медики, но спасти спортсменов не удалось. Один из них скончался в карете скорой помощи, второй умер спустя несколько часов в больнице.
По словам работников аэроклуба, погибшие были опытными спортсменами — на счету каждого было не менее 600 прыжков.
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