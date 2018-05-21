Атмосферное давление в Москве побило рекорд 79-го года

Атмосферное давление на метеостанции ВДНХ в 10:00 достигло 1009 гектопаскалей (гПа).
Как сообщает портал «Метеоновости», в столице сегодня побит рекорд 21 мая 1979 года — тогда атмосферное давление достигло показателя 1008,9 гектопаскалей. Сегодня датчики показывают уже 1009 гПа.
При этом синоптики отмечают, что в течение дня давление подрастет еще на одну-две единицы — до 1011 гПа.
При высоком атмосферном давлении внимательнее относиться к своему состоянию следует людям с заболеваниями сердца и сосудов, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт.
При этом синоптики отмечают, что в течение дня давление подрастет еще на одну-две единицы — до 1011 гПа.
При высоком атмосферном давлении внимательнее относиться к своему состоянию следует людям с заболеваниями сердца и сосудов, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт.
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