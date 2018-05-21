Хулиган с ломом и газовым пистолетом напал на ТЦ в центре Москвы: видео

В одном из торговых центров на Тишинской площади в Москве мужчина разбил витрину и открыл стрельбу из газового пистолета.

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Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Ирина Волк: «В дежурную часть поступило сообщение от сотрудника охраны одного из торговых центров на Тишинской площади. Мужчина сообщил, что молодой человек в помещении торгового центра открыл стрельбу из предмета, похожего на газовый пистолет».



По словам представителя МВД, 29-летний москвич несколько раз выстрелил из газового пистолета в охранника торгового центра, а после разбил ломом стеклянную дверь и выбежал на улицу. Когда охранник попытался его задержать, мужчина выстрелил в него еще два раза.



Сейчас злоумышленник задержан и находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».





