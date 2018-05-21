Телеканал НТВ приступил к съемкам сериала «Страховой агент»

Телеканал НТВ приступил к съемкам нового остросюжетного сериала «Страховой агент» — это история о жизни и работе бывшего мошенника, ставшего страховым агентом. Образ главного героя воплотят на экране сразу два актера: Илья Сланевский и Владимир Данай.

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После предательства союзников бывший мошенник Феликс (Илья Сланевский) «сдает» банду своих подельников в обмен на условный срок и участие в программе защиты свидетелей. В рамках программы Феликса перевозят в Санкт-Петербург, меняя его внешность, паспорт и жизнь. Теперь его зовут Сергей (Владимир Данай) и, будучи в образе совершенно другого человека, Феликс устраивается на работу в страховую компанию. Благодаря тонкому уму, проницательности и наблюдательности, он решает самые сложные вопросы, наживая при этом новых врагов.



Владимир Данай, актер: «Феликс и Сергей — это один персонаж в этом сценарии, но исполнять эту роль будут два актера, так как по сюжету Феликс меняет внешность и имя в паспорте. До изменения внешности и имени Феликса играет Илья Сланевский, а уже после того, как Феликс меняет внешность и становится Сергеем, играю я. Я играю тот период жизни этого персонажа, в котором он не занимается мошенничеством. Он пробует жить по-другому. Всегда помогает вжиться в роль наблюдение за жизнью, за людьми, но я пытаюсь отталкиваться больше от сценария, а не фантазировать роль отдельно от автора. Изучаю, как персонаж говорит, как ведет себя в разных ситуациях, какие совершает поступки или не совершает, пробую представить, о чем он думает. И, конечно, кино или сериал — это дело коллективное. Есть режиссер, у которого свой взгляд, а также на исполнение влияют коллеги по цеху. В этом проекте потрясающие партнеры и удивительный режиссер Ольга Кандидатова».



Съемки сериала пройдут в Санкт-Петербурге как на открытых площадках, так и в интерьерах.