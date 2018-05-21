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    Житель Самарской области бросил в солдат гранату

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    Житель Самарской области бросил в солдат гранату

    Житель Самарской области бросил в солдат гранату

    В Самарской области задержали 34-летнего мужчину, бросившего гранату в солдат.

    ЧП случилось в лесу у расформированной воинской части, расположенной в Борском районе. Местный житель несколько раз подходил к солдатам, охранявшим военные склады. Те сначала прогнали мужчину, а потом решили задержать его. Во время погони злоумышленник бросил в солдат боевую гранату Ф-1.

    В результате один из военных пострадал и был доставлен в больницу. Мужчину же удалось задержать. Как сообщает ТАСС, дома у него нашли еще несколько гранат.

    Теперь злоумышленнику может грозить срок по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».

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