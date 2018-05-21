Генерал ФСБ скончался после крушения вертолета под Хабаровском

Бывший заместитель директора ФСБ России скончался от сердечного приступа после крушения вертолета в
Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края.
Как сообщили в районной администрации сообщили, мужчина умер от сердечного приступа по пути к охотничьему домику.
Олег Волгин, начальник отдела по безопасности, ГО и ЧС администрации района: «Скончался Ежков Анатолий Павлович 1946 года рождения, по предварительной информации — житель Москвы или Московской области, бывший заместитель директора, генерал ФСБ России».
Частный вертолет «Газель 342» совершил жесткую посадку накануне вечером в тайге в Хабаровском крае. После крушения воздушное судно загорелось. В вертолете находились пилот и два пассажира, которые летели на рыбалку. Всем троим удалось эвакуироваться. Однако, как сообщает ТАСС, по пути к охотничьему домику у одного из них случился сердечный приступ. Мужчина скончался.
В результате до зимовья добрались только два человека. Оттуда их забрал частный вертолет Ми-2. Пострадавших и тело погибшего отвезли в больницу поселка Экимчана в Амурской области.
Олег Волгин, начальник отдела по безопасности, ГО и ЧС администрации района: «Скончался Ежков Анатолий Павлович 1946 года рождения, по предварительной информации — житель Москвы или Московской области, бывший заместитель директора, генерал ФСБ России».
Частный вертолет «Газель 342» совершил жесткую посадку накануне вечером в тайге в Хабаровском крае. После крушения воздушное судно загорелось. В вертолете находились пилот и два пассажира, которые летели на рыбалку. Всем троим удалось эвакуироваться. Однако, как сообщает ТАСС, по пути к охотничьему домику у одного из них случился сердечный приступ. Мужчина скончался.
В результате до зимовья добрались только два человека. Оттуда их забрал частный вертолет Ми-2. Пострадавших и тело погибшего отвезли в больницу поселка Экимчана в Амурской области.
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