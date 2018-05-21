В Раде призвали шантажировать МВФ дефолтом

Депутат Рады рассказал, как Киев может добиться от МВФ более выгодных условий кредитования.
Александр Кирш подчеркнул, что власти не могут повышать тарифы на газ, выполняя требование Международного валютного фонда (МВФ). В связи с этим, Киеву, заявил депутат Рады, следует более жестко торговаться с МВФ и даже угрожать дефолтом.
Александр Кирш, депутат Верховной рады: «Нужно исходить не только из себестоимости, но и из способности населения это оплачивать. Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену, то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом».
По мнению Кирша, кредиторы должны испугаться дефолта, так как Украина сегодня является барьером, «отделяющим Запад от России», передает «Обозреватель».
Отметим, что финансовая система Украины с марта 2015 года поддерживается четырехлетней программой МВФ, общая сумма которой должна составить 17,5 млрд долларов.
Однако с пятым траншем, который украинские власти рассчитывали получить до конца 2017 года, возникла проблема. Дело в том, что в обмен на финансовую помощь от Киева требуют провести ряд реформ. В частности, речь идет о законе о приватизации, создании антикоррупционного суда и урегулирования вопроса с ценами на газ.
Александр Кирш, депутат Верховной рады: «Нужно исходить не только из себестоимости, но и из способности населения это оплачивать. Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену, то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом».
По мнению Кирша, кредиторы должны испугаться дефолта, так как Украина сегодня является барьером, «отделяющим Запад от России», передает «Обозреватель».
Отметим, что финансовая система Украины с марта 2015 года поддерживается четырехлетней программой МВФ, общая сумма которой должна составить 17,5 млрд долларов.
Однако с пятым траншем, который украинские власти рассчитывали получить до конца 2017 года, возникла проблема. Дело в том, что в обмен на финансовую помощь от Киева требуют провести ряд реформ. В частности, речь идет о законе о приватизации, создании антикоррупционного суда и урегулирования вопроса с ценами на газ.
Комментарии