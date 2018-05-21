Юрист Михаил Барщевский госпитализирован с подозрением на инфаркт

Известный юрист, полномочный представитель правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский госпитализирован в люберецкую городскую больницу с подозрением на инфаркт.
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Как рассказал ТАСС сам Михаил Барщевский, в люберецкой горбольнице он находится со вчерашнего вечера. Он подтвердил, что проходит лечение.
Михаил Барщевский, юрист: «В данный момент нахожусь в больнице, мной занимаются врачи».
Михаил Барщевский родился в 1955 года в Москве. В прошлом — известный адвокат, в 2001 году он добровольно сложил с себя полномочия в связи с переходом на госслужбу. До октября 2008 года являлся председателем Высшего совета партии «Гражданская сила». Также ранее Барщевский был членом федерального гражданского комитета партии «Гражданская платформа». Знаток телеклуба «Что? Где? Когда?»
Михаил Барщевский, юрист: «В данный момент нахожусь в больнице, мной занимаются врачи».
Михаил Барщевский родился в 1955 года в Москве. В прошлом — известный адвокат, в 2001 году он добровольно сложил с себя полномочия в связи с переходом на госслужбу. До октября 2008 года являлся председателем Высшего совета партии «Гражданская сила». Также ранее Барщевский был членом федерального гражданского комитета партии «Гражданская платформа». Знаток телеклуба «Что? Где? Когда?»
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