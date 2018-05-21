Лесник <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Лесник 16+
    •  

    Юрист Михаил Барщевский госпитализирован с подозрением на инфаркт

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    Юрист Михаил Барщевский госпитализирован с подозрением на инфаркт

    Юрист Михаил Барщевский госпитализирован с подозрением на инфаркт

    Юрист Михаил Барщевский госпитализирован с подозрением на инфаркт
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Известный юрист, полномочный представитель правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский госпитализирован в люберецкую городскую больницу с подозрением на инфаркт.

    Как рассказал ТАСС сам Михаил Барщевский, в люберецкой горбольнице он находится со вчерашнего вечера. Он подтвердил, что проходит лечение.

    Михаил Барщевский, юрист: «В данный момент нахожусь в больнице, мной занимаются врачи».

    Михаил Барщевский родился в 1955 года в Москве. В прошлом — известный адвокат, в 2001 году он добровольно сложил с себя полномочия в связи с переходом на госслужбу. До октября 2008 года являлся председателем Высшего совета партии «Гражданская сила». Также ранее Барщевский был членом федерального гражданского комитета партии «Гражданская платформа». Знаток телеклуба «Что? Где? Когда?»

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru