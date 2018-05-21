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    Суд признал российское подразделение Vertu бакротом

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    Суд признал российское подразделение Vertu бакротом

    Суд признал российское подразделение Vertu бакротом

    Арбитражный суд Москвы признал банкротом московскую компанию Vertu Russia — дочернюю структуру британского производителя смартфонов класса люкс Vertu.

    Арбитражный суд Москвы опубликовал решение суда по банкротству Vertu Russia, сообщает РИА Новости.

    Сообщается, что процедура банкротства была начата еще в ноябре прошлого года по заявлению самой компании. Представитель Vertu Russia просил суд сразу признать ее банкротом как отсутствующего должника. Он пояснил, что российская «дочка» Vertu с мая 2017 года не получала товар из Великобритании и не могла вести хозяйственную деятельность.

    По информации в СМИ, в России у Vertu было семь магазинов, в том числе пять в Москве. В июле издание Financial Times сообщило, что британская компания приняла решение о ликвидации российского подразделения из-за финансовых проблем.

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