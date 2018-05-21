Boeing обзаведется складными крыльями

Впервые у гражданского самолета появятся складные крылья.
Как пишет Bloomberg, авиационные власти США одобрили конструкцию складных крыльев для нового пассажирского Boeing 777X. Кончики крыльев смогут подниматься вверх, но совершать такой маневр они будут только на земле.
Дело в том, что крылья для новой модели хотят сделать из композитов углеродного волокна, которое легче и прочнее стандартного алюминия. Но для этого размах крыльев нужно увеличить почти до 72 метров, а с такими габаритами Boeing не поместится в стандартные ворота ангаров.
Складные крылья как раз помогут убрать лишние 7 метров. Ожидается, что на рынке новый лайнер появится после 2020 года.
Дело в том, что крылья для новой модели хотят сделать из композитов углеродного волокна, которое легче и прочнее стандартного алюминия. Но для этого размах крыльев нужно увеличить почти до 72 метров, а с такими габаритами Boeing не поместится в стандартные ворота ангаров.
Складные крылья как раз помогут убрать лишние 7 метров. Ожидается, что на рынке новый лайнер появится после 2020 года.
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