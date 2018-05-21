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    Китай запустил спутник на темную сторону Луны. Китай, космонавтика, космос, Луна, наука и открытия, спутники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКитай запустил спутник на темную сторону Луны

    Китай запустил спутник на темную сторону Луны

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    Китай запустил спутник на темную сторону Луны

    Китай запустил спутник на темную сторону Луны

      В Поднебесном отчитались об успешном запуске спутника-ретранслятора «Цюэцяо» (в буквальном переводе с китайского «Сорочий мост») при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4-cи».

      Старт произвели с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Как говорится в сообщении Китайского национального космического управления (CNSA), аппарат предназначается для обеспечения связи с автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-4» при ее предстоящей посадке на обратную сторону Луны.

      Орбита спутника будет проходить на рекордно большом расстоянии от Земли — почти 500 тысяч километров от планеты. Этот аппарат, по сути, не для жителей Земли, а для связи с техникой, которая займется изучением дальней стороны Луны. Китай намерен стать первой страной, которая отправит туда луноход.

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