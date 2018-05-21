В Татарстане активисты пытаются спасти экосистему Волги

Под Казанью местные жители научились… ходить по воде. А что делать, если целый участок Волги исчез под сотнями тонн завезенного туда песка. В итоге засыпанная часть реки превратилась то ли в остров, то ли в пустыню. И если бы не экологи, там давно бы построили элитное жилье. Но активисты вышли на защиту Волги и обратились в прокуратуру.

С берега уже не видно, как издалека долго течет Волга. Вместо речных просторов теперь песчаные острова. Раньше местные жители и не догадывались, что так просто смогут гулять по воде. Раньше на всей этой территории около 600 гектаров земли протекала река. После того как сюда завезли тонны песка, здесь образовалась пустыня.



Как передает корреспондент Александра Тонких, намывать берег в поселке Займище начали шесть лет назад. Каким-то образом застройщик оформил рукотворные земли в собственность и решил возвести элитное жилье.



Вера Керпель, активист: «Взял и насыпал песка. Решил тут что-то строить. Ну как это вообще? Ну, давайте тогда вообще везде все засыплем. Будем делать что угодно. Тут люди же живут!»



Вопрос на засыпку удалось урегулировать. Стройку остановили по решению суда, песок предписали убрать, но даже спустя два года намытые острова — на месте.



Местные жители говорят, что намывание берегов повлияло на экосистему. Протоки закопали, из-за этого испортилась вода в сельских колонках, погибла рыба. Активисты-экологи вместе с учеными Казанского университета разработали проект, способный реанимировать территорию. Сейчас пытаются донести его до властей.



Гульнара Гилязова, активист: «Нужно реанимировать. Мало признать больного больным, надо же лечить».



В республиканском министерстве экологии успокаивают и говорят, что уже создали похожий проект с учетом всех пожеланий, правда, неизвестно, когда он будет реализован неизвестно. Слушания документ так и не прошел. Экоактивисты, входящие в рабочую группу, с предложением чиновников не согласились, заявив, что против любого строительства рядом с Волгой. За помощью они обратились к природоохранному прокурору.



Местные жители уже не ждут, когда под лежачий песок вода потечет. Пока власти строят планы по освобождению Волги, люди самостоятельно по выходным откапывают протоки.