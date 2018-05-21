В Курганской области из-за лесного пожара сгорели 14 домов

Стало известно о первых жертвах сильнейших лесных пожаров, которые перекинулись сразу на три уральских поселка в Курганской области. Сгорели 14 жилых домов.

С места происшествия поступают драматичные кадры. Пламя молниеносно перебросилось по камышу на деревянные постройки. Тушению мешал сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Площадь возгорания стремительно разрасталась.



В пепел обратились почти три десятка строений. Погиб 86-летний житель, который не успел выбраться из пылающего дома. Пожарные боролись с огнем до глубокой ночи и отстояли остальные дома. Почти 40 человек, которые лишись крова, разместились у родственников.