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    В Курганской области из-за лесного пожара сгорели 14 домов

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    • Фото: МЧС РФ
    В Курганской области <nobr>из-за</nobr> лесного пожара сгорели 14 домов

    В Курганской области из-за лесного пожара сгорели 14 домов

    В Курганской области <nobr>из-за</nobr> лесного пожара сгорели 14 домов
  • Фото: МЧС РФ

    • Стало известно о первых жертвах сильнейших лесных пожаров, которые перекинулись сразу на три уральских поселка в Курганской области. Сгорели 14 жилых домов.

    С места происшествия поступают драматичные кадры. Пламя молниеносно перебросилось по камышу на деревянные постройки. Тушению мешал сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Площадь возгорания стремительно разрасталась.

    В пепел обратились почти три десятка строений. Погиб 86-летний житель, который не успел выбраться из пылающего дома. Пожарные боролись с огнем до глубокой ночи и отстояли остальные дома. Почти 40 человек, которые лишись крова, разместились у родственников.

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