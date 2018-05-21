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    В Тюмени во время урагана пострадали 39 человек

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    • Фото: vk.com
    В Тюмени во время урагана пострадали 39 человек

    В Тюмени во время урагана пострадали 39 человек

    В Тюмени во время урагана пострадали 39 человек
  • Фото: vk.com

    • Сильный ураган обрушился на Тюмень в минувшее воскресенье. Пострадали 39 человек, шестеро остаются в больницах.

    По данным областного департамента здравоохранения, после урагана в травмпункт обратились 11 человек, еще 15 понадобилась помощь офтальмолога. Шестеро тюменцев были госпитализированы, среди них 12-летняя девочка.

    Сейчас пятеро из госпитализированных лечатся стационарно, еще одна пострадавшая женщина находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Отмечается, что во время урагана женщина была в машине, на которую упали кирпичи.

    Ураган обрушился на Тюмень вечером в воскресенье. Сильный ветер повалил десятки деревьев, были сорваны крыши с домов, опрокинулись автобусные остановки и мусорные баки. В одном из районов на спортивной площадке перевернулась трибуна, на которой находились несколько детей.

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