В Тюмени во время урагана пострадали 39 человек

Сильный ураган обрушился на Тюмень в минувшее воскресенье. Пострадали 39 человек, шестеро остаются в больницах.

По данным областного департамента здравоохранения, после урагана в травмпункт обратились 11 человек, еще 15 понадобилась помощь офтальмолога. Шестеро тюменцев были госпитализированы, среди них 12-летняя девочка.



Сейчас пятеро из госпитализированных лечатся стационарно, еще одна пострадавшая женщина находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Отмечается, что во время урагана женщина была в машине, на которую упали кирпичи.



Ураган обрушился на Тюмень вечером в воскресенье. Сильный ветер повалил десятки деревьев, были сорваны крыши с домов, опрокинулись автобусные остановки и мусорные баки. В одном из районов на спортивной площадке перевернулась трибуна, на которой находились несколько детей.