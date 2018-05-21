«Утрата эстетики и красоты»: Яровая ответила на статью о букете Путина для Меркель

Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая прокомментировала статью в немецкой прессе, посвященную цветам, которые Владимир Путин преподнес Ангеле Меркель.
По словам Ирины Яровой, интерпретация букета, подаренного российским президентом канцлеру ФРГ, как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений.
Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы РФ: «Красиво подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений. Так можно договориться до того, что обращения „госпожа“ или „фрау“ являются оскорбление».
По мнению Яровой, дарить женщине цветы — это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина политик или государственный деятель, передает РИА Новости.
В немецком таблоиде Bild вышла статья, автор которой не оценил жест президента России Владимира Путина, подарившего цветы канцлеру Германии Ангеле Меркель, посчитав это «неким сигналом».
Встреча Путина с Меркель состоялась в Сочи в минувшую пятницу. По словам российского президента, разговор получился содержательным и своевременным. Канцлер ФРГ в свою очередь заявила, что в стратегические интересы Германии входит поддержание хороших отношений с Россией.
Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы РФ: «Красиво подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений. Так можно договориться до того, что обращения „госпожа“ или „фрау“ являются оскорбление».
По мнению Яровой, дарить женщине цветы — это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина политик или государственный деятель, передает РИА Новости.
В немецком таблоиде Bild вышла статья, автор которой не оценил жест президента России Владимира Путина, подарившего цветы канцлеру Германии Ангеле Меркель, посчитав это «неким сигналом».
Встреча Путина с Меркель состоялась в Сочи в минувшую пятницу. По словам российского президента, разговор получился содержательным и своевременным. Канцлер ФРГ в свою очередь заявила, что в стратегические интересы Германии входит поддержание хороших отношений с Россией.
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