Суд присяжных <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Суд присяжных 16+
    •  

    «Утрата эстетики и красоты»: Яровая ответила на статью о букете Путина для Меркель

    3 комментария

    «Утрата эстетики и красоты»: Яровая ответила на статью о букете Путина для Меркель

    «Утрата эстетики и красоты»: Яровая ответила на статью о букете Путина для Меркель

    Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая прокомментировала статью в немецкой прессе, посвященную цветам, которые Владимир Путин преподнес Ангеле Меркель.

    По словам Ирины Яровой, интерпретация букета, подаренного российским президентом канцлеру ФРГ, как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений.

    Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы РФ: «Красиво подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений. Так можно договориться до того, что обращения „госпожа“ или „фрау“ являются оскорбление».

    По мнению Яровой, дарить женщине цветы — это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина политик или государственный деятель, передает РИА Новости.

    В немецком таблоиде Bild вышла статья, автор которой не оценил жест президента России Владимира Путина, подарившего цветы канцлеру Германии Ангеле Меркель, посчитав это «неким сигналом».

    смотретьЭксперты обратили внимание на «многообещающую» улыбку Меркель на встрече с Путиным
    Эксперты обратили внимание на «многообещающую» улыбку Меркель на встрече с Путиным
    Встреча Путина с Меркель состоялась в Сочи в минувшую пятницу. По словам российского президента, разговор получился содержательным и своевременным. Канцлер ФРГ в свою очередь заявила, что в стратегические интересы Германии входит поддержание хороших отношений с Россией.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru