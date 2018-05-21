На Западной Украине сержант ВСУ бросил гранату в односельчан

20.30, у селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської обл., поблизу кафе сержант ЗСУ Ш.(перебуває у відпустці дома), під час конфлікту з місцевими жителями кинув у їх бік осколкову гранату — 9 осіб отримали осколкові поранення.

😡😬 Командири, гранати НЕ сувенір солдату в дорогу! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 мая 2018 г.

Инцидент произошел 20 мая в селе Лесная Тарновица. Находившийся в отпуске сержант украинской армии повздорил с соседями по селу и бросил в их сторону осколочную гранату. В результате взрыва 9 человек получили ранения. О случившемся министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Twitter.О деталях случившегося не сообщается, как и о состоянии раненых. Министр Аваков призвал военных командиров следить за тем, чтобы бойцы, уходя в отпуска, не брали с собой боеприпасы.Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал о преступлениях, которые в Донбассе совершают служащие ВСУ. По словам замминистра, в убийствах мирного населения в зоне конфликта виновны украинские военные. В частности, Тука сообщил о расправе над сыном одного из фермеров в самопровозглашенной Луганской народной республике.