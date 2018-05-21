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    На Западной Украине сержант ВСУ бросил гранату в односельчан

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    На Западной Украине сержант ВСУ бросил гранату в односельчан

    На Западной Украине сержант ВСУ бросил гранату в односельчан

    В Иваново-Франковской области боец ВСУ попытался разрешить конфликтную ситуацию с односельчанами при помощи гранаты.

    Инцидент произошел 20 мая в селе Лесная Тарновица. Находившийся в отпуске сержант украинской армии повздорил с соседями по селу и бросил в их сторону осколочную гранату. В результате взрыва 9 человек получили ранения. О случившемся министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Twitter.




    О деталях случившегося не сообщается, как и о состоянии раненых. Министр Аваков призвал военных командиров следить за тем, чтобы бойцы, уходя в отпуска, не брали с собой боеприпасы.

    Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал о преступлениях, которые в Донбассе совершают служащие ВСУ. По словам замминистра, в убийствах мирного населения в зоне конфликта виновны украинские военные. В частности, Тука сообщил о расправе над сыном одного из фермеров в самопровозглашенной Луганской народной республике.

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