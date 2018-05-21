Берлускони назвал Крым самой красивой частью России

Экс-премьер и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, выступая перед сторонниками, вспомнил о своей поездке в Крым, назвав регион самым красивым в России.

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Крым

Сильвио Берлускони: «Я ехал на машине по Крыму вместе с Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Чёрного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениями».



Итальянский политик признался, что он был поражен красотой парков и спросил Путина об истории их появления. Российский президент, по словам Берлускони, ответил, что они были устроены 70 лет назад при Иосифе Сталине.



Сильвио Берлускони: «Это делает регион, а конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России».



Итальянский политик посещал Крым с частным визитом в сентябре 2015 года. Вместе с Владимиром Путиным они посетили Ялту, комбинат «Массандра» и Свято-Владимирский собор в Херсонесе. Экс-премьер Италии тогда заявлял, что надеется в будущем еще раз посетить полуостров.