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    В Аргентине встречаются министры иностранных дел стран G20. Аргентина, Лавров, МИД РФ, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Аргентине встречаются министры иностранных дел стран G20

    В Аргентине встречаются министры иностранных дел стран G20

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    В Аргентине встречаются министры иностранных дел стран G20

    В Аргентине встречаются министры иностранных дел стран G20

    В Аргентине встречаются министры иностранных дел стран G20

      Министры иностранных дел крупнейших стран сегодня съезжаются в Буэнос-Айрес. Главы МИД встречаются в преддверии саммита «большой двадцатки», намеченного на ноябрь.

      В аргентинскую столицу прибыл глава МИД Великобритании Борис Джонсон, первый заместитель госсекретаря США Джон Саливан. Также ждут представителей внешнеполитических ведомств Германии, Китая, Италии, Индии, Японии и Чили. Министры обсудят проблемы многополярного мира, вопросы кибербезопасности и международной торговли, а вечером их ждет ужин во дворце Сан-Мартин без участия прессы.

      В последний момент стало известно, что Сергей Лавров в Буэнос-Айрес не полетит. Глава российского МИДа отменил поездки на Кубу и в Аргентину из-за формирования нового правительства. Вместо Лаврова на встрече будет присутствовать его заместитель.

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