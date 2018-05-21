В Аргентине встречаются министры иностранных дел стран G20

Министры иностранных дел крупнейших стран сегодня съезжаются в
Буэнос-Айрес. Главы МИД встречаются в преддверии саммита «большой двадцатки», намеченного на ноябрь.
В аргентинскую столицу прибыл глава МИД Великобритании Борис Джонсон, первый заместитель госсекретаря США Джон Саливан. Также ждут представителей внешнеполитических ведомств Германии, Китая, Италии, Индии, Японии и Чили. Министры обсудят проблемы многополярного мира, вопросы кибербезопасности и международной торговли, а вечером их ждет ужин во дворце Сан-Мартин без участия прессы.
В последний момент стало известно, что Сергей Лавров в Буэнос-Айрес не полетит. Глава российского МИДа отменил поездки на Кубу и в Аргентину из-за формирования нового правительства. Вместо Лаврова на встрече будет присутствовать его заместитель.
В последний момент стало известно, что Сергей Лавров в Буэнос-Айрес не полетит. Глава российского МИДа отменил поездки на Кубу и в Аргентину из-за формирования нового правительства. Вместо Лаврова на встрече будет присутствовать его заместитель.
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