Хиллари Клинтон пришла в Йельский университет с шапкой-ушанкой

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон принесла шапку-ушанку на церемонию вручения дипломов Йельского университета, где она выступала в воскресенье с напутственной речью перед выпускниками.

Как сообщила телекомпания ABC, Клинтон решила отдать дань закрепившейся в учебном заведении традиции надевать необычные головные уборы на церемонию вручения дипломов.



Хиллари Клинтон: «Я тоже принесла шапку. Русскую шапку».



После этого Клинтон достала черную меховую ушанку с прикрепленным к ней советским символом — красной звездой с серпом и молотом. При этом, как следует из видеозаписи, надевать шапку экс-госсекретарь не стала, лишь продемонстрировав ее залу.



Хиллари Клинтон: «Если ты не можешь победить их, присоединяйся к ним».



Как поясняет ABC, она таким образом, скорее всего, намекнула на свой проигрыш на выборах 2016 года, а также на президента США Дональда Трампа, являвшегося ее основным соперником в ходе борьбы за Белый дом. В отношении Трампа и его помощников назначенный Минюстом спецпрокурор уже год проводит расследование в связи с якобы имевшим место «сговором» с представителями РФ.

