В Луганске прогремел взрыв рядом с патрулями ОБСЕ

Взрыв прогремел на Украине рядом с патрулями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ под Луганском, пострадавших нет.

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Как говорится в сообщении СММ, «два патруля миссии, включавшие десять человек и четыре бронированных автомобиля, находились примерно в 20 километрах от КПП вооруженных формирований на территории района разъединения близ Золотого (контролируется украинским правительством, в 60 километрах к западу от Луганска)».



Из сообщения СММ: «В 11:06 (время совпадает с московским) участники патрулей услышали взрыв неопределенного характера в 300–500 метрах к северу (по их оценкам, внутри района разъединения)».



Отмечается, что оба патруля немедленно покинули место рядом со взрывом и вернулись на свои базы.



На минувших выходных украинские силовики активизировали обстрелы территорий ДНР и ЛНР. В субботу представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил об обстреле Горловки со стороны СБУ, в результате которого погибли два человека.