Назван самый ценный игрок ЧМ по хоккею в Дании

Нападающий сборной США Патрик Кейн признан самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею, который завершился в Дании.
Напомним, сборная Швеции в финале чемпионата мира в серии буллитов обыграла команду Швейцарии со счетом 3:2.
Кейн в составе сборной США стал бронзовым призером турнира, в матче за третье место американцы оказались сильнее команды Канады — 4:1. Кейн в 10 матчах чемпионата мира набрал 20 очков (8 шайб + 12 результативных передач).
Лучшим вратарем признан датчанин Фредерик Андерсен, защитником — швед Йон Клингберг, нападающим — финн Себастьян Ахо.
В символическую сборную турнира по версии журналистов вошли вратарь Андерс Нильссон (Швеция), защитники Адам Ларссон и Оливер Экман-Ларссон (оба — Швеция), нападающие Ахо, Кейн и Рикард Ракелль (Швеция).
Кейн в составе сборной США стал бронзовым призером турнира, в матче за третье место американцы оказались сильнее команды Канады — 4:1. Кейн в 10 матчах чемпионата мира набрал 20 очков (8 шайб + 12 результативных передач).
Лучшим вратарем признан датчанин Фредерик Андерсен, защитником — швед Йон Клингберг, нападающим — финн Себастьян Ахо.
В символическую сборную турнира по версии журналистов вошли вратарь Андерс Нильссон (Швеция), защитники Адам Ларссон и Оливер Экман-Ларссон (оба — Швеция), нападающие Ахо, Кейн и Рикард Ракелль (Швеция).
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