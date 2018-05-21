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    Американская актриса Патриша Морисон скончалась на 104-м году жизни

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    Американская актриса Патриша Морисон скончалась на <nobr>104-м</nobr> году жизни

    Американская актриса Патриша Морисон скончалась на 104-м году жизни

    Американская актриса Патриша Морисон скончалась на <nobr>104-м</nobr> году жизни
  • Фото: Associated Press © 2018

    • Бродвейская и голливудская актриса Патриша Морисон скончалась в американском Лос-Анджелесе в возрасте 103 лет.

    Как пишет журнал Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актрисы, она скончалась в воскресенье в своем доме «в результате естественных причин».

    Одной из самых успешных работ в карьере актрисы является бродвейский мюзикл «Целуй меня, Кэт». Кроме того, она известна по роли в американском художественном фильме Роя Уильяма о Шерлоке Холмсе «Прелюдия к убийству».

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