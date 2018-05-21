Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею

Хоккеисты сборной Швеции завоевали золото чемпионата мира в Дании. В финале соревнования они одержали победу над национальной командой Швейцарии — 3:2.
Встреча, прошедшая в Копенгагене, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Швейцарцы дважды выходили вперед в основное время благодаря голам Нино Нидеррайтера (17-я минута) и Тимо Мейера (24-я), но шведы смогли перевести игру в овертайм усилиями Густава Нюквиста (18-я) и Мики Зибанежада ( 35-я).
В дополнительной 20-минутке командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии буллитов точнее были хоккеисты «Тре Крунур». Решающий бросок исполнил Филип Форсберг.
Шведы стали чемпионами мира второй год подряд и в одиннадцатый раз в истории. Швейцарцы, ни разу не побеждавшие на чемпионатах мира, в третий раз стали обладателями серебряных наград.
Ранее в воскресенье в матче за третье место команда США обыграла сборную Канады со счетом 4:1. Действующий олимпийский чемпион сборная России дошла на турнире до четвертьфинала, где в овертайме проиграла канадцам (4:5 ОТ).
В дополнительной 20-минутке командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии буллитов точнее были хоккеисты «Тре Крунур». Решающий бросок исполнил Филип Форсберг.
Шведы стали чемпионами мира второй год подряд и в одиннадцатый раз в истории. Швейцарцы, ни разу не побеждавшие на чемпионатах мира, в третий раз стали обладателями серебряных наград.
Ранее в воскресенье в матче за третье место команда США обыграла сборную Канады со счетом 4:1. Действующий олимпийский чемпион сборная России дошла на турнире до четвертьфинала, где в овертайме проиграла канадцам (4:5 ОТ).
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