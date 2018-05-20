Красноярский «Енисей» впервые в истории вышел в РФПЛ

Красноярский «Енисей» в гостях проиграл махачкалинскому «Анжи» со счетом 3:4 в ответном переходном матче за право в следующем сезоне сыграть в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), но по сумме двух встреч вышел в РФПЛ.

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В составе «Енисея» забитыми мячами отметились Марко Обрадович (15-я минута), Максим Семакин (17) и Сердер Сердеров (84, с пенальти). У «Анжи» отличились Квадво Поку (45), Амур Калмыков (73) и Владимир Полуяхтов (74, 90).



Первый матч завершился победой красноярцев со счетом 3:0. Таким образом, «Енисей» оказался сильнее соперника по сумме двух игр и в сезоне 2018/19 примет участие в высшем дивизионе чемпионата России.



«Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева занял третье место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Год назад «Енисей» уже играл в переходных матчах — с «Арсеналом», но уступил тулякам за счет гола, пропущенного на своем поле — 1:2, 1:0. Ранее красноярская команда никогда не играла в высшем дивизионе первенства страны.



«Анжи» в прошедшем сезоне РФПЛ занял 14-е место. Четыре года назад махачкалинцы уже покидали премьер-лигу, сумев вернуться через год. В 2016 году команда играла в переходных матчах, дважды победив астраханский «Волгарь» (1:0, 2:0).