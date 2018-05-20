Аэроэкспресс насмерть сбил подростка в Москве

Аэроэкспресс Москва — Шереметьево насмерть сбил несовершеннолетнего в районе станции Дегунино.
Как сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, ЧП произошло в районе железнодорожной станции Дегунино Савёловского направления. По предварительным данным, подросток перебегал перед аэроэкспрессом железнодорожные пути по пешеходному настилу.
На месте работают транспортные полицейские, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
На месте работают транспортные полицейские, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
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