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    Аэроэкспресс насмерть сбил подростка в Москве

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    Аэроэкспресс насмерть сбил подростка в Москве

    Аэроэкспресс насмерть сбил подростка в Москве

    Аэроэкспресс Москва — Шереметьево насмерть сбил несовершеннолетнего в районе станции Дегунино.

    Как сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, ЧП произошло в районе железнодорожной станции Дегунино Савёловского направления. По предварительным данным, подросток перебегал перед аэроэкспрессом железнодорожные пути по пешеходному настилу.

    На месте работают транспортные полицейские, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

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