Кадыров призвал «не переводить стрелки» на ИГ в расследовании атаки на храм в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «не переводить стрелки» на террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в вопросе расследования нападения в храме Архангела Михаила в Грозном.
Напомним, в субботу четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного с целью захвата прихожан. По словам Кадырова, в ходе спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ проинформировал, что при нападении были убиты двое полицейских из ГУ МВД по Саратовской области, охранявших церковь, также убит один из прихожан храма, еще двое сотрудников полиции ранены.
В воскресенье появилась информация, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение.
Рамзан Кадыров: «Конечно, иблисское государство или то, что от него осталось, торжествует, когда ему приписывают все и вся. Поэтому переводить стрелки на ИГ, означает увести расследование в сторону от реальных покровителей. Следственно-оперативная работа очень активно ведется, успешно продвигается».
Также он отметил, что не исключает возможности причастности террористов к инциденту, однако, по его словам, «в конкретном случае есть оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер».
В нападении участвовали четверо боевиков, их личности установлены. По данным республиканского МВД, трое из нападавших — жители Чечни, главарь банды — из соседнего региона. После нападения на храм было возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В воскресенье появилась информация, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение.
Рамзан Кадыров: «Конечно, иблисское государство или то, что от него осталось, торжествует, когда ему приписывают все и вся. Поэтому переводить стрелки на ИГ, означает увести расследование в сторону от реальных покровителей. Следственно-оперативная работа очень активно ведется, успешно продвигается».
Также он отметил, что не исключает возможности причастности террористов к инциденту, однако, по его словам, «в конкретном случае есть оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер».
В нападении участвовали четверо боевиков, их личности установлены. По данным республиканского МВД, трое из нападавших — жители Чечни, главарь банды — из соседнего региона. После нападения на храм было возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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