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    Вертолет совершил жесткую посадку в Хабаровском крае: один погибший

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    Вертолет совершил жесткую посадку в Хабаровском крае: один погибший

    Вертолет совершил жесткую посадку в Хабаровском крае: один погибший

    Один человек погиб при жесткой посадке частного вертолета в лесополосе примерно в 600 километрах от Хабаровска.

    Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, на борту находились пилот и два пассажира. Вертолет в результате аварии разрушился.

    Источник уточнил, что один человек получил травмы и при транспортировке в больницу скончался. Обстоятельства ЧП и личность погибшего выясняются.

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