Американский самолет пролетел в метре над военными: видео

В Сети появилась видеозапись с крайне низким пролетом
военно-транспортного самолета С-130 Hercules над военнослужащим.
Самолет пролетел так низко, что военный попытался достать до него головным убором.
По данным издания The Drive, инцидент произошел в Йемене. В этой стране Саудовская Аравия воюет с повстанцами-хуситами и использует в том числе самолеты С-130 американского производства.
Пользователи в комментариях назвали маневр «крайне рискованным» и поразились мастерству пилота.
По данным издания The Drive, инцидент произошел в Йемене. В этой стране Саудовская Аравия воюет с повстанцами-хуситами и использует в том числе самолеты С-130 американского производства.
Пользователи в комментариях назвали маневр «крайне рискованным» и поразились мастерству пилота.
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