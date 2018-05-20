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    Американский самолет пролетел в метре над военными: видео. авиация, армии мира, войны и вооруженные конфликты, Йемен, самолеты, Саудовская Аравия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАмериканский самолет пролетел в метре над военными: видео

    Американский самолет пролетел в метре над военными: видео

    6 комментариев
    • Фото: Sulaiman Am / youtube.com
    Американский самолет пролетел в метре над военными: видео

    Американский самолет пролетел в метре над военными: видео

    Американский самолет пролетел в метре над военными: видео
    • Фото: Sulaiman Am / youtube.com

      • В Сети появилась видеозапись с крайне низким пролетом военно-транспортного самолета С-130 Hercules над военнослужащим.

      Самолет пролетел так низко, что военный попытался достать до него головным убором.

      По данным издания The Drive, инцидент произошел в Йемене. В этой стране Саудовская Аравия воюет с повстанцами-хуситами и использует в том числе самолеты С-130 американского производства.

      Пользователи в комментариях назвали маневр «крайне рискованным» и поразились мастерству пилота.

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