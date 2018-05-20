Сборная США по хоккею обыграла Канаду и завоевала бронзу чемпионата мира

Американские хоккеисты разгромили канадцев и завоевали бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Дании.
Матч сборных США и Канады за третье место на ЧМ по хоккею завершился со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0). Встреча прошла на «Роял-Арене» в Копенгагене.
Американец Крис Крайдер оформил дубль (27-я и 59-я минуты). Также в составе сборной США отметились Ник Бонино (54-я минута) и Андерс Ли (58-я). Единственная шайба канадцев была заброшена Марком-Эдуардом Власиком на 39-й минуте.
Таким образом, сборная Канады впервые с 2014 года покидает чемпионат мира без медалей.
В финале ЧМ встречаются сборные Швеции и Швейцарии. Матч уже начался, счет пока не открыт. Российская сборная завершила борьбу за медали в четвертьфинале, уступив канадцам в овертайме (4:5).
Самым результативным игроком на ЧМ в составе сборной США стал нападающий Патрик Кейн. На его счету восемь шайб и 12 результативных передач. Пока он является лидером гонки бомбардиров.
Американец Крис Крайдер оформил дубль (27-я и 59-я минуты). Также в составе сборной США отметились Ник Бонино (54-я минута) и Андерс Ли (58-я). Единственная шайба канадцев была заброшена Марком-Эдуардом Власиком на 39-й минуте.
Таким образом, сборная Канады впервые с 2014 года покидает чемпионат мира без медалей.
В финале ЧМ встречаются сборные Швеции и Швейцарии. Матч уже начался, счет пока не открыт. Российская сборная завершила борьбу за медали в четвертьфинале, уступив канадцам в овертайме (4:5).
Самым результативным игроком на ЧМ в составе сборной США стал нападающий Патрик Кейн. На его счету восемь шайб и 12 результативных передач. Пока он является лидером гонки бомбардиров.
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