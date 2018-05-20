Признание Косова и смена названия: на что готовы балканские страны ради вступления в ЕС

Евросоюз принял шесть заявок от балканских стран, включая Сербию, на вступление в свои ряды. Присоединить обещают к 2025 году, но на безденежной основе, то есть помогать в переходном периоде не собираются.
Воислав Шешель, депутат, лидер Сербской радикальной партии: «У нас в последние годы Европа гораздо больше брала, чем давала. Несопоставимо больше. Они дают якобы выгодные кредиты, а потом шантажируют, чтобы мы приглашали их фирмы для выполнения этих подрядов, а свои банкротили. Мы для них всего-навсего рынок, откуда они могут извлекать прибыль».
Сербская диаспора за рубежом в три раза больше жителей самой Сербии, и этот поток не остановить, считает Воислав Шешель. Запад никогда не принимал регион всерьез, серьезными были лишь планы расширения альянса.
Ту же Черногорию взяли в НАТО, чтобы закрыть последние 140 километров Адриатического побережья. В бухте Валданос, что недалеко от Будвы, теперь будут строить базу ВМФ, а говорили: новый город для туристов.
Игорь Демьянович, координатор движения против НАТО: «И это будет самый большой ущерб нашей экономике, потому что экономика зависима от туризма, а тут мы теряем рабочие места, прибыль, и корабли наносят ущерб экологии».
Опыт Подгорицы бывшие югославские республики восприняли по-философски и по формуле «с нами это точно не случится». Албания готова сама отдать весь берег кораблям, лишь бы ее взяли, Македония ради вхождения в ЕС не прочь изменить название страны, потому что греки против Македонии.
Самая больная тема сербов — Косово — теперь с эпиграфом: «признать можем, смотря какие дивиденды». С одной из беднейших экономик трудно не забыть о справедливости.
Милан Маркович, фермер: «Они пишут законы и принимают их в своих интересах. Вводят новые модели оборудования и стандарты, затем кредитуют из своих банков своих фермеров с 0,3%, а наши фермеры кредитуются по 18–20% годовых. И с кем мы так будем бороться? Наше государство продало банки им, и как ждать от них послаблений, если им выгодно нас уничтожать?»
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анатолия Майорова.
Сербская диаспора за рубежом в три раза больше жителей самой Сербии, и этот поток не остановить, считает Воислав Шешель. Запад никогда не принимал регион всерьез, серьезными были лишь планы расширения альянса.
Ту же Черногорию взяли в НАТО, чтобы закрыть последние 140 километров Адриатического побережья. В бухте Валданос, что недалеко от Будвы, теперь будут строить базу ВМФ, а говорили: новый город для туристов.
Игорь Демьянович, координатор движения против НАТО: «И это будет самый большой ущерб нашей экономике, потому что экономика зависима от туризма, а тут мы теряем рабочие места, прибыль, и корабли наносят ущерб экологии».
Опыт Подгорицы бывшие югославские республики восприняли по-философски и по формуле «с нами это точно не случится». Албания готова сама отдать весь берег кораблям, лишь бы ее взяли, Македония ради вхождения в ЕС не прочь изменить название страны, потому что греки против Македонии.
Самая больная тема сербов — Косово — теперь с эпиграфом: «признать можем, смотря какие дивиденды». С одной из беднейших экономик трудно не забыть о справедливости.
Милан Маркович, фермер: «Они пишут законы и принимают их в своих интересах. Вводят новые модели оборудования и стандарты, затем кредитуют из своих банков своих фермеров с 0,3%, а наши фермеры кредитуются по 18–20% годовых. И с кем мы так будем бороться? Наше государство продало банки им, и как ждать от них послаблений, если им выгодно нас уничтожать?»
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анатолия Майорова.
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