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    В Кузбассе за убийство девушки и ее отца задержан слесарь

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    В Кузбассе за убийство девушки и ее отца задержан слесарь

    В Кузбассе за убийство девушки и ее отца задержан слесарь

    Кемеровские полицейские выясняют обстоятельства двойного убийства. В квартире дома в Заводском районе были найдены мертвыми 16-летняя девушка и ее 57-летний отец. На телах жертв — многочисленные ножевые ранения.

    Трагедия произошла сегодня около 10:30. В полицию поступил сигнал о причинении ножевых ранений двум кемеровчанам — молодой девушке и ее отцу. Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, констатировали смерть обоих.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, подозреваемый в двойном убийстве пытался скрыться, его задержали сотрудники полиции в поселке городского типа Тисуль. По данным СУ СКР, после того, как он будет доставлен в Кемерово, ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

    Источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что подозреваемый — слесарь, который прибыл в квартиру по вызову.

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