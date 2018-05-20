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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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    Пума растерзала велосипедиста в США

    2 комментария
    • Фото: @MichaelReports / twitter.com
    Пума растерзала велосипедиста в США

    Пума растерзала велосипедиста в США

    Пума растерзала велосипедиста в США
  • Фото: @MichaelReports / twitter.com

    • В американском штате Вашингтон пума напала на двоих велосипедистов, один из них скончался.

    Оба инцидента произошли в лесном массиве в нескольких десятках километров от Сиэтла, сообщает USA Today.

    Издание отмечает, что один из велосипедистов пытался скрыться от дикой кошки в лесу. Позже он был найден мертвым, над его телом стояла пума.

    Второй человек, пострадавший от нападения пумы, был доставлен в больницу Сиэтла, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Известно, что во время нападения он успел позвонить в службу спасения и попросить о помощи.

    Пока неизвестно, ехали оба велосипедиста вместе или по отдельности.

    С 1980 года в США зафиксировано более 100 нападений хищных кошек на людей, 20 человек погибли.

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