Пума растерзала велосипедиста в США

В американском штате Вашингтон пума напала на двоих велосипедистов, один из них скончался.
Оба инцидента произошли в лесном массиве в нескольких десятках километров от Сиэтла, сообщает USA Today.
Издание отмечает, что один из велосипедистов пытался скрыться от дикой кошки в лесу. Позже он был найден мертвым, над его телом стояла пума.
Второй человек, пострадавший от нападения пумы, был доставлен в больницу Сиэтла, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Известно, что во время нападения он успел позвонить в службу спасения и попросить о помощи.
Пока неизвестно, ехали оба велосипедиста вместе или по отдельности.
С 1980 года в США зафиксировано более 100 нападений хищных кошек на людей, 20 человек погибли.
Издание отмечает, что один из велосипедистов пытался скрыться от дикой кошки в лесу. Позже он был найден мертвым, над его телом стояла пума.
Второй человек, пострадавший от нападения пумы, был доставлен в больницу Сиэтла, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Известно, что во время нападения он успел позвонить в службу спасения и попросить о помощи.
Пока неизвестно, ехали оба велосипедиста вместе или по отдельности.
С 1980 года в США зафиксировано более 100 нападений хищных кошек на людей, 20 человек погибли.
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