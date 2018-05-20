Двое сотрудников лесхоза погибли в огненной ловушке в Бурятии

В Бурятии при тушении пожара погибли двое сотрудников лесхоза. Сообщается, что они попали в огненную ловушку.

Предполагаемый виновник возникновения лесного пожара уже задержан. Это местный житель. По версии следствия, он бросил непотушенную сигарету на землю. В результате вспыхнула сухая трава, и порывистый штормовой ветер быстро раздул пламя.



Сейчас горят почти 2000 гектаров леса. К тушению привлекли около 250 человек. Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

