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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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    Сотни нижегородцев выстроились в очередь к кубку чемпионата мира по футболу. Нижний Новгород, ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотни нижегородцев выстроились в очередь к кубку чемпионата мира по футболу

    Сотни нижегородцев выстроились в очередь к кубку чемпионата мира по футболу

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    Сотни нижегородцев выстроились в очередь к кубку чемпионата мира по футболу

    Сотни нижегородцев выстроились в очередь к кубку чемпионата мира по футболу

    Сотни нижегородцев выстроились в очередь к кубку чемпионата мира по футболу

      Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Нижний Новгород. Торжественная церемония приветствия трофея прошла на нижегородской ярмарке.

      Несмотря на дождливую погоду, посмотреть на кубок ЧМ пришли сотни болельщиков. У шатра, где расположился трофей, выстроилась длинная очередь.

      Прикоснуться к кубку нельзя — такое право есть только у победителей чемпионата и у глав государств. Даже как следует рассмотреть его вряд ли удастся. На фото с легендой всего пара секунд. Но зато успеют все желающие.

      Официальный кубок FIFA пробудет в Нижнем Новгороде до 22 мая.

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