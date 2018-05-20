Сотни нижегородцев выстроились в очередь к кубку чемпионата мира по футболу

Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Нижний Новгород. Торжественная церемония приветствия трофея прошла на нижегородской ярмарке.

Несмотря на дождливую погоду, посмотреть на кубок ЧМ пришли сотни болельщиков. У шатра, где расположился трофей, выстроилась длинная очередь.



Прикоснуться к кубку нельзя — такое право есть только у победителей чемпионата и у глав государств. Даже как следует рассмотреть его вряд ли удастся. На фото с легендой всего пара секунд. Но зато успеют все желающие.



Официальный кубок FIFA пробудет в Нижнем Новгороде до 22 мая.