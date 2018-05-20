Огромные очереди выстроились на новой социальной ярмарке в сирийской Думе

Все самое необходимое по низким ценам. В сирийской Думе заработал социальный рынок. В первый же день его посетили сотни людей. Такого изобилия жители освобожденного города не видели более семи лет.
На входе на ярмарку выстроились сразу две очереди: отдельная для женщин, отдельная для мужчин. И тем, и другим, чтобы попасть внутрь, в первый день приходилось отстоять по несколько часов, а чтобы люди от жары не потеряли сознание, рядом со входом на ярмарку поставили бочку с питьевой водой, которую раздавали бесплатно. Наконец двери магазина открылись, внутрь стали пускать по пять человек.
Все дело в том, что это очень необычный для Сирии благотворительный проект, цены на все продукты ярмарки значительно ниже тех, что в столичных магазинах.
Кади Лопари, директор ярмарки: «Да, огромные очереди, но мы знаем, что у жителей Восточной Гуты почти нет денег, и мы намерены помочь им. Надеюсь, через несколько дней очереди уменьшатся».
Помимо покупок по сниженным ценам на специальном ярмарке, жители Думы могут рассчитывать и на помощь РФ, причем абсолютно бесплатную. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии поставляет набор самых необходимых товаров: подсолнечное масло, консервы, крупы, а варенье и халва. Семьи — большие, детей много, а кормилец зачастую погиб или воюет на фронте. Потому жители Думы благодарны России за поддержку в трудный момент.
Все дело в том, что это очень необычный для Сирии благотворительный проект, цены на все продукты ярмарки значительно ниже тех, что в столичных магазинах.
Кади Лопари, директор ярмарки: «Да, огромные очереди, но мы знаем, что у жителей Восточной Гуты почти нет денег, и мы намерены помочь им. Надеюсь, через несколько дней очереди уменьшатся».
Помимо покупок по сниженным ценам на специальном ярмарке, жители Думы могут рассчитывать и на помощь РФ, причем абсолютно бесплатную. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии поставляет набор самых необходимых товаров: подсолнечное масло, консервы, крупы, а варенье и халва. Семьи — большие, детей много, а кормилец зачастую погиб или воюет на фронте. Потому жители Думы благодарны России за поддержку в трудный момент.
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