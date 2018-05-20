В бундестаге призвали отменить антироссийские санкции

Сближение с Россией отвечает интересам Европы, а антироссийские санкции, напротив, приносят только вред. Об этом заявила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт.
Сара Вагенкнехт: «Санкции в основном вредят европейским и немецким предприятиям. Так что в наших интересах их отменить».
По ее словам, Берлин должен и дальше критиковать Россию из-за ситуации с Крымом, однако с «ледниковым периодом» в отношениях с Москвой следует покончить, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.
При этом политик подвергла критике США, которые потратили пять миллиардов долларов для свержения власти на Украине. Она добавила, что Россия не стала бы дожидаться, что военная база в Крыму окажется на территории страны, стремящейся в НАТО.
Евросоюз ввел экономические санкции против России в 2014 году. Санкции вводились в несколько этапов. Первые ограничительные меры были введены из-за воссоединения России и Крыма. Наиболее болезненные из санкций были направлены против целых секторов российской экономики — их ввели из-за ситуации в Донбассе. В Москве неоднократно заявляли, что не имеют никакого отношения к этому вооруженному конфликту.
По ее словам, Берлин должен и дальше критиковать Россию из-за ситуации с Крымом, однако с «ледниковым периодом» в отношениях с Москвой следует покончить, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.
При этом политик подвергла критике США, которые потратили пять миллиардов долларов для свержения власти на Украине. Она добавила, что Россия не стала бы дожидаться, что военная база в Крыму окажется на территории страны, стремящейся в НАТО.
Евросоюз ввел экономические санкции против России в 2014 году. Санкции вводились в несколько этапов. Первые ограничительные меры были введены из-за воссоединения России и Крыма. Наиболее болезненные из санкций были направлены против целых секторов российской экономики — их ввели из-за ситуации в Донбассе. В Москве неоднократно заявляли, что не имеют никакого отношения к этому вооруженному конфликту.
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