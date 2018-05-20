В Калининграде тротуарную плитку заменили канализационными люками: видео

Возле калининградской новостройки установили почти два десятка канализационных люков. Предположительно, рабочим не хватило тротуарной плитки и они решили таким образом выйти из положения.

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курьезы

Мужчина запечатлел на видео результат работ по укладке тротуарной плитки во дворе дома №255 на Невской улице в Калининграде. Он насчитал 18 канализационных люков на улице, причем некоторые из них установлены вплотную друг к другу.



По мнению автора ролика, таким образом рабочие решили выкрутиться, когда у них закончилась тротуарная плитка.