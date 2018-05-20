Следствие вели… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Следствие вели… 16+
    •  
    В Калининграде тротуарную плитку заменили канализационными люками: видео. Калининград, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Калининграде тротуарную плитку заменили канализационными люками: видео

    В Калининграде тротуарную плитку заменили канализационными люками: видео

    1 комментарий
    В Калининграде тротуарную плитку заменили канализационными люками: видео

    В Калининграде тротуарную плитку заменили канализационными люками: видео

    В Калининграде тротуарную плитку заменили канализационными люками: видео

      Возле калининградской новостройки установили почти два десятка канализационных люков. Предположительно, рабочим не хватило тротуарной плитки и они решили таким образом выйти из положения.

      Мужчина запечатлел на видео результат работ по укладке тротуарной плитки во дворе дома №255 на Невской улице в Калининграде. Он насчитал 18 канализационных люков на улице, причем некоторые из них установлены вплотную друг к другу.

      По мнению автора ролика, таким образом рабочие решили выкрутиться, когда у них закончилась тротуарная плитка.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru