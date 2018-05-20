Собянин сообщил об «интересном открытии» при реставрации ВДНХ

В «Центральном», одном из самых красивых павильонов #ВДНХ, завершается реставрация. В начале месяца сняли леса, а на этой неделе сделали интересное открытие. В зале «Машинно-тракторная станция» архитекторы нашли фрагменты живописи. Там изображен комбайн на уборке урожая. pic.twitter.com/fwbdcuC0qA — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 мая 2018 г.

По словам градоначальника, в начале месяца были сняты леса, а на этой неделе сделали «интересное открытие».: «В зале „Машинно-тракторная станция“ архитекторы нашли фрагменты живописи. Там изображен комбайн на уборке урожая».Он добавил, что специалистам предстоит датировать фрагмент живописи и установить ее автора.