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    Собянин сообщил об «интересном открытии» при реставрации ВДНХ

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    • Фото: @MosSobyanin / twitter.com
    Собянин сообщил об «интересном открытии» при реставрации ВДНХ

    Собянин сообщил об «интересном открытии» при реставрации ВДНХ

    Собянин сообщил об «интересном открытии» при реставрации ВДНХ
  • Фото: @MosSobyanin / twitter.com

    • Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter сообщил о скором завершении реставрации павильона «Центральный» — одного из самых красивых на ВДНХ.

    По словам градоначальника, в начале месяца были сняты леса, а на этой неделе сделали «интересное открытие».

    Сергей Собянин: «В зале „Машинно-тракторная станция“ архитекторы нашли фрагменты живописи. Там изображен комбайн на уборке урожая».

    Он добавил, что специалистам предстоит датировать фрагмент живописи и установить ее автора.


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