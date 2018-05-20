Два парашютиста погибли в Татарстане, столкнувшись в воздухе

В Мензелинском районе Татарстана два
спортсмена-парашютиста погибли в результате неудачно выполненного прыжка.
Накануне днем в Татарстане семеро спортсменов-парашютистов выполняли упражнение — свободное падение с 4 тысяч до 1,6 тысячи метров. Когда они достигли нужной высоты, начали раскрывать парашюты. В этот момент один из спортсменов влетел в уже раскрывшийся парашют другого. От удара оба потеряли сознание, на землю они спустились на запасном парашюте.
Один из пострадавших спортсменов скончался в машине скорой помощи, второй умер спустя несколько часов в больнице.
В аэроклубе отметили, что оба спортсмена имели значительный опыт прыжков — не менее 600 у каждого. Один из погибших — 1970 года рождения, второй — 1984 г.р.
Следственный комитет проводит проверку, устанавливаются все детали случившегося.
Один из пострадавших спортсменов скончался в машине скорой помощи, второй умер спустя несколько часов в больнице.
В аэроклубе отметили, что оба спортсмена имели значительный опыт прыжков — не менее 600 у каждого. Один из погибших — 1970 года рождения, второй — 1984 г.р.
Следственный комитет проводит проверку, устанавливаются все детали случившегося.
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