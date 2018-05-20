Рубли, доллары и евро: «НашПотребНадзор» отмыл деньги в стиральной машине

Рубли, доллары, евро — какие банкноты из этой валютной корзины лучше выдерживают стирку?
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На планете Земля сделаны все открытия, разгаданы все загадки природы, кроме одной: почему в стиральной машинке вещи забиваются в пододеяльник?
Хотя во время стирки могут приключиться неприятности и похлеще: например, если кто-то забыл вынуть из карманов одежды деньги. Воображение тут же рисует ужасающую картину: как банкноты скручиваются в рог, потом рвутся на клочки и исчезают в сливной трубе или с них исчезают нули. А может, с деньгами ничего и не будет?
Ведущий программы «НашПотребНадзор» Олег Солнцев решил заняться отмыванием денег, чтобы проверить, могут ли они пройти и воду, и стиральный порошок, и полоскание, и отжим? Причем он рискнул испытать на прочность не только ходовые полтинники и сторублевки — многие на своем опыте убедились, что этим-то все нипочем. Но смогут ли выйти сухими из воды дорогие 1000-рублевки и 5-тысячные купюры? А новенькие и пафосные банкноты в 200 и 2000 рублей?
Центробанк утверждает, что новые купюры невероятно живучи, а как же на самом деле? Содержимое бивалютной корзины тоже отмыли — на доллары и евро в преддверии отпусков спрос подрастает, да и экономисты советуют делать заначку в том числе из этой валюты.
Хотя во время стирки могут приключиться неприятности и похлеще: например, если кто-то забыл вынуть из карманов одежды деньги. Воображение тут же рисует ужасающую картину: как банкноты скручиваются в рог, потом рвутся на клочки и исчезают в сливной трубе или с них исчезают нули. А может, с деньгами ничего и не будет?
Ведущий программы «НашПотребНадзор» Олег Солнцев решил заняться отмыванием денег, чтобы проверить, могут ли они пройти и воду, и стиральный порошок, и полоскание, и отжим? Причем он рискнул испытать на прочность не только ходовые полтинники и сторублевки — многие на своем опыте убедились, что этим-то все нипочем. Но смогут ли выйти сухими из воды дорогие 1000-рублевки и 5-тысячные купюры? А новенькие и пафосные банкноты в 200 и 2000 рублей?
Центробанк утверждает, что новые купюры невероятно живучи, а как же на самом деле? Содержимое бивалютной корзины тоже отмыли — на доллары и евро в преддверии отпусков спрос подрастает, да и экономисты советуют делать заначку в том числе из этой валюты.
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