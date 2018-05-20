СМИ: торговое сближение США и Китая ударит по России и Германии

Сближение США и Китая в области торговли приведет к «давлению» на Россию и ЕС, главным образом на Германию. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Ранее сообщалось, что США договорились с Китаем об увеличении американского импорта товаров и услуг, чтобы сократить торговый дисбаланс. Увеличение закупок, в частности, будет связано с сельскохозяйственной продукцией и энергетикой. Эти меры должны оказать поддержку росту и занятости в США.
По мнению DWN, если договоренности вступят в силу, то они окажут давление на Россию и страны ЕС, прежде всего на Германию.
Издание напоминает, что Дональд Трамп выражал недовольство тем, что Китай поставляет на американский рынок больше товаров, чем покупает у США. В связи с этим он обложил пошлинами некоторые китайские товары, а Пекин в свою очередь объявил об ответных мерах.
На этой неделе Вашингтон посетила китайская делегация, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. В пятницу американская сторона сообщила, что Китай предложил сократить активный торговый баланс на $200 млрд в год. Позднее Пекин опроверг эту информацию, при этом назвав переговоры «конструктивными».
Вчера в Вашингтоне объявили о намерении отправить делегацию в Китай, чтобы обсудить детали торговой политики. Также было объявлено, что Китай согласился внести изменения в свои законы.
В 2017 году Китай достиг в торговле с США профицита в $375 млрд. Дональд Трамп обвинил Пекин в получении прибыли от западных рынков. При этом Китай, по мнению американского лидера, не допускает на свой рынок другие государства и крадет интеллектуальное имущество.
По мнению DWN, если договоренности вступят в силу, то они окажут давление на Россию и страны ЕС, прежде всего на Германию.
Издание напоминает, что Дональд Трамп выражал недовольство тем, что Китай поставляет на американский рынок больше товаров, чем покупает у США. В связи с этим он обложил пошлинами некоторые китайские товары, а Пекин в свою очередь объявил об ответных мерах.
На этой неделе Вашингтон посетила китайская делегация, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. В пятницу американская сторона сообщила, что Китай предложил сократить активный торговый баланс на $200 млрд в год. Позднее Пекин опроверг эту информацию, при этом назвав переговоры «конструктивными».
Вчера в Вашингтоне объявили о намерении отправить делегацию в Китай, чтобы обсудить детали торговой политики. Также было объявлено, что Китай согласился внести изменения в свои законы.
В 2017 году Китай достиг в торговле с США профицита в $375 млрд. Дональд Трамп обвинил Пекин в получении прибыли от западных рынков. При этом Китай, по мнению американского лидера, не допускает на свой рынок другие государства и крадет интеллектуальное имущество.
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