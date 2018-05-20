Три автомобиля столкнулись в Ростовской области: пятеро погибших

Утром в воскресенье три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области.
По данным ГУ МЧС, смертельное ДТП с участием сразу трех легковушек произошло на 12-м километре трассы Р-61 Ростов — Волгодонск около 11:00. На место аварии прибыли спасатели и сотрудники полиции, передает ТАСС.
ГУ МЧС по Ростовской области: «По оперативной информации, в ДТП погибли пять человек».
В полиции сообщили, что, предварительно, автомобиль Toyota Hilux выехал на встречку, где столкнулся с «ВАЗ-2101». После удара колесо Toyota отлетело в Nissan Tiida. Водитель Toyota Hilux выжил, он был госпитализирован с различными травмами.
ГУ МЧС по Ростовской области: «По оперативной информации, в ДТП погибли пять человек».
В полиции сообщили, что, предварительно, автомобиль Toyota Hilux выехал на встречку, где столкнулся с «ВАЗ-2101». После удара колесо Toyota отлетело в Nissan Tiida. Водитель Toyota Hilux выжил, он был госпитализирован с различными травмами.
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