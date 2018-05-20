Синоптики пообещали москвичам потепление с понедельника

С начала следующей недели в Москве начнет улучшаться погода. Температура постепенно повысится до 22 градусов.
В столице за субботу и ночь воскресенья выпало около 20% месячной нормы осадков. Но уже с завтрашнего дня погода начнет улучшаться. Об этом заявила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.
Татьяна Позднякова: «Да, действительно погода будет улучшаться со следующей недели. В понедельник уже дожди прекратятся, а в последующие дни температура будет повышаться до 20–22 градусов тепла».
Татьяна Позднякова: «Да, действительно погода будет улучшаться со следующей недели. В понедельник уже дожди прекратятся, а в последующие дни температура будет повышаться до 20–22 градусов тепла».
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